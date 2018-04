Ceriscioli: "Firmato il decreto per il passaggio di 500 km di strade statali all'ANAS. Risposta importante a esigenze di viabilità e sicurezza"

"Questa è una risposta significativa alle esigenze di viabilità e di sicurezza sulle strade. Con la pubblicazione del decreto sarà possibile una più razionale gestione della rete, incrementando l'efficienza della manutenzione e dell'esercizio delle infrastrutture – commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – la gestione di Anas, che investirà da subito 22mila euro a chilometro per la manutenzione ordinaria (segnaletica, manutenzione del verde, piccole asfaltature) e straordinaria (asfaltatura), consentirà di ottimizzare la gestione e uniformare la qualità dei servizi per i cittadini che percorrono queste arterie. Avremo una rete migliore a servizio del territorio, delle imprese e dei turisti generando anche una ricaduta in termini di sviluppo economico".

Complessivamente nelle Marche Anas ha competenza su oltre 1200 chilometri di strade e il piano di investimenti che copre il quinquennio 2016-2020 è pari a 1,19 mld di euro.

Escluso il ripristino della viabilità danneggiata dal sisma, per la manutenzione straordinaria delle strade gli interventi completati nell'anno 2016-2017 ammontano a 48 mln di euro, 11 mln per gli interventi in corso e 62 mln in attivazione. Sulle strade rientrate dalle Province, Anas ha già investito 8 mln tra manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre oltre 18 mln sono i lavori previsti e finanziati.