Factory Marche dei Giovani Democratici: appuntamento sabato 29 e domenica 29 a Porto Sant'Elpidio

Un incontro per porre l'attenzione sui temi e le priorità delle Marche per i prossimi anni: questo è la FACTORY MARCHE dei Giovani Democratici delle Marche, in programma per sabato 28 e domenica 29 aprile presso la Casa del Volontariato di Porto Sant'Elpidio.

"Come circolo elpidiense, siamo orgogliosi che la segreteria regionale dei Giovani Democratici abbia scelto Porto Sant'Elpidio come location di un evento molto importante, che mette a confronto esponenti del Partito Democratico, membri della società civile e tanti ragazzi provenienti da tutta la Regione, per elaborare insieme linee guida e proposte per il prossimo futuro della Regione. Confronto che si articolerà in tavoli di lavoro ai quali tutti possono iscriversi, che vanno dalla scuola all'università, dal lavoro alla ricerca, dal sociale al turismo. Interverranno per l'occasione anche il Governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, il segretario nazionale dei Giovani Democratici Mattia Zunino, il segretario regionale Francesco Comi, il Sindaco della Città di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci e molti esponenti della politica nazionale e regionale del Partito Democratico. La Factory avrà inizio alle ore 15 di sabato 28 aprile per concludersi alle 19.30 ed i lavori proseguiranno nella mattinata di domenica 29 aprile fino alle ore 13."