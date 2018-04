"Porto San Giorgio. What a wonderful place": in un video realizzato coi droni da Loris Petrocco un inno alla bellezza della cittadina costiera. GUARDA LA CLIP

“Porto San Giorgio: what a wonderful place” . E' un inno alla bellezza della cittadina da più parti conosciuta come “La Perla dell'Adriatico” l'ultimo lavoro di Loris Petrocco , che con il suo concept Ellepilab mette a disposizione servizi di grafica pubblicitaria, webdesign e videomaking collaborando con una serie di aziende locali e società sportive: tra queste il Gruppo Altamarea per la ristorazione e GlamourStore, che vende abbigliamento multimarca sia online che nel suo negozio di Porto Potenza Picena, mentre in ambito sportivo cura la comunicazione del GP di Capodarco e dell'impianto Open Beach di Marina di Altidona, oltre ad essere cameraman per le partite del campionato di Eccellenza Marche per la MMag Comunicazione di Matteo Magnarelli.

“Porto San Giorgio: what a wonderful place” è un video di poco meno di quattro minuti realizzato con i droni. Dal porto al lungomare Gramsci, da Rocca Tiepolo a Piazza Matteotti, dalla Chiesa di San Giorgio Martire al Teatro comunale, toccando un po' tutti gli angoli della città, il messaggio che Petrocco vuole dare con il suo video è chiaro: “Troppo spesso sui social ci si preoccupa più di mostrare i lati negativi del proprio territorio, dimenticandosi invece delle bellezze che ci circondano e delle quali dovremmo andar fieri – spiega -. Inoltre credo che mostrare ai potenziali turisti il lato negativo della nostra città sia controproducente per tutti, in particolar modo per chi opera nel mondo del commercio”.

“Nessun uccello vola troppo alto se vola con le proprie ali”: è con questa frase del poeta inglese William Blake che si apre il video, una frase con cui Petrocco vuole esprimere, oltre all'associazione tra un uccello e il drone con cui è stato realizzato il video, anche l'idea che, facendo forza sulle proprie capacità ("volare con le proprie ali"), si possano raggiungere grandi obiettivi ("volare in alto”). Nei successivi minuti, poi, Petrocco, abruzzese di nascita e di famiglia, ma residente a Porto San Giorgio da quando aveva 4 anni, regala il suo atto di amore per una città che sente a tutti gli effetti come sua.

Petrocco ci parla poi anche di un altro suo progetto a brevissima scadenza: “Entro l'ultima settimana di maggio ho in mente di realizzare un altro video per promuovere sia il territorio ma in questo caso anche alcune aziende selezionate del posto” – spiega. Non resta che attendere, dunque, e per il momento gustarsi questo video che vuole ricordare a tutti di non dare mai per scontate quelle bellezze di cui siamo abituati a godere tutti i giorni.