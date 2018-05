Montegranaro. Martedì 8 la presentazione del bando per le aziende dei centri storici e urbani

Si terrà martedì 8 maggio, a partire dalle ore 15 nella Sala consiliare del Palazzo Francescani di Montegranaro, la presentazione del Bando POR Marche FESR 2014-220, che prevede il finanziamento di “Progetti di Sistema” per rivitalizzare la competitività delle aziende dei centri storici ed urbani.

“È un'iniziativa molto importante – commenta l'Assessore Giacomo Beverati - realizzata dalla Confcommercio Marche Centrali con il patrocinio del Comune di Montegranaro. L’entità dell’aiuto finanziario alle imprese sarà del 50% a fondo perduto per iniziative promozionali, marketing, opere edili, impianti ed attrezzature. Questo evento si inserisce in quella serie di azioni che abbiamo avviato per ridare slancio al nostro centro storico e che si sta sviluppando a vari livelli”.

INFO:

Confcommercio Marche Centrali

tel. 0734.217224 – 071.2291413 – 334.9938742

fermo@confcommerciomarchecentrali.it

www.confcommerciomarchecentrali.it