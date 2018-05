Finanziamenti a fondo perduto per la filiera del settore legno arredo, nuova opportunità per le PMI marchigiane

Al seminario, che ha visto la partecipazione delle più importanti aziende del settore delle province di Ascoli Piceno e Fermo, hanno partecipato Luigino Marcozzi, funzionario regionale responsabile del bando, Fabiano Serventi, Export and Development Manager di FederlegnoArredo, e Francesco Balducci, Direttore Tecnico di Cosmob.

La misura agevolativa finanzia a fondo perduto il 50% dei costi sostenuti dalle PMI marchigiane del settore dell'arredamento per progetti di internazionalizzazione sviluppati in una logica sistemica tra le imprese partecipanti al bando.

L'incontro, dal taglio pratico - operativo, ha fornito ai partecipanti notizie, chiarimenti e strumenti concreti per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione che possono contribuire allo sviluppo di un settore, quello del legno - arredo, che rappresenta uno dei pilastri del made in Italy nel mondo.



Nel corso del seminario sono state illustrate alcune iniziative in programma con gli USA, la Cina, l'Indonesia, l'Iran e il Regno Unito e gli aspetti più rilevanti della certificazione di prodotto secondo la norma UNI 11674 "Mobili - Requisiti per la determinazione dell'origine italiana dei mobili".

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Sezione "Legno" di Confindustria Centro Adriatico, Gianluca Tondi, il quale invita le imprese interessate a contattare l'area finanziamenti di Confindustria Centro Adriatico per avere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla procedura.