Montegranaro. Progetto per un rilancio del centro storico: molto positivo l'incontro con le Associazioni

“È stato un momento molto positivo – conferma l'Assessore Giacomo Beverati – durante il quale è stata presentata l'indagine preliminare svolta e le prime linee di azione su cui muoversi, oltre al relativo programma temporale. I progettisti, insieme a me, hanno mostrato l'elaborazione dei dati demografici e sociali raccolti nella prima analisi svolta, comprendenti i numeri e la composizione sociale dei nuclei familiari presenti nel centro storico per consistenza, nazionalità, fasce anagrafiche, oltre alla mappatura ed alla schedatura del patrimonio edilizio privato per tipologia edilizia e quadro del degrado. Sono stati presentati numerosi grafici e varie piante tematiche e si è chiesto alle tre associazioni di integrare con l'osservazione diretta e la loro conoscenza puntuale, i dati sin qui raccolti. Si è passati poi alla presentazione delle idee guida del piano di azione progettuale, da presentare all'inizio di autunno insieme a raccogliere perplessità e suggerimenti per rendere condiviso il progetto”.

Due le linee principali: l'avvio su singoli comparti di progetti di “social housing" e la messa a sistema dei finanziamenti con un uso coordinato del bonus sismico e dell'economia. “Come avevamo più volte rimarcato si sta iniziando un vero cammino di partecipazione e condivisione – conclude Beverati - per definire un piano di azione concreto ed attuabile negli anni a venire, non calato dall'alto ma costruito insieme a chi conosce il centro storico e a chi ci vive. Un passo, questo, davvero storico per Montegranaro. Le prossime fasi vedranno un coinvolgimento diretto dei residenti e l'avvio della fase di ricerca di finanziamenti a tutti i livelli”.