"In cammino con Roberto Straccia", con Save the Children, aderisce a "Campagna Italia – Illuminiamo il futuro"

Riparte "Illuminiamo il futuro", la campagna promossa da Save the Children per dare opportunità e speranza ai bambini che vivono in povertà educativa in Italia e toglie a loro la possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Come quella economica, la povertà educativa è grave e drammatica, più nascosta e meno evidente. Essa agisce nel buio e priva i bambini dell'opportunità di costruirsi un futuro o anche solo di sognarlo.

Dal 14 al 20 maggio ci sarà una settimana di mobilitazione su tutto il territorio nazionale con giornate dedicate al contrasto della povertà educativa con la Campagna Italia – Illuminiamo il futuro.

Anche nelle Marche numerose sono le iniziative organizzate dalle associazioni e realtà del territorio. Con la collaborazione del Garante dell'Infanzia, Andrea Nobili, i Conservatori di Fermo e Pesaro apriranno le porte a bambini e ragazzi, che avranno la possibilità di seguire lezioni di musica, canto e sulla vita di grandi musicisti e compositori. I Comuni di Fermo e San Benedetto del Tronto e i loro Assessorati alle Politiche sociali hanno dato il patrocinio gratuito alla Campagna contro le povertà educative.



Il Punto Luce di Ancona in piazza Palatucci 2 con la cooperativa Sociale La Gemma e il Comune di Ancona, metterà a disposizione tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, laboratori gratuiti per bambini e ragazzi su yoga, cucina, danza africana, teatro (per info tel.3701302533) e inoltre domenica 20 maggio, alle 17:30, ci sarà uno spettacolo di clown gratuito al Teatro Ridotto delle Muse.



"L'Associazione In cammino con Roberto Straccia" proporrà laboratori sulla Convenzione dei Diritti dei minori nelle Scuole di Petritoli e Monterubbiano.



Una delegazione del Picchio Calcio si recherà nella Scuola Media Luciani per incontrare allieve e allievi. Inoltre, in collaborazione con Nati per la musica dell' Istituto musicale Vivaldi si terrà un incontro creativo con gli Asili Nido di San Benedetto del Tronto. A Macerata, ad Ascoli Piceno e ad Acquaviva Picena ci saranno iniziative legate alla lettura con l'Associazione Nati per Leggere. L'Università di Camerino sostiene la Campagna Italia.



Tante altre sono le associazioni che aderiscono alla Campagna Illuminiamo il futuro su tutto il territorio marchigiano. La Referente regionale di Save the children, Anna Rosa Cianci, ringrazia tutti coloro che partecipano ad illuminare il futuro nelle Marche, perché offrire opportunità educative di qualità sia a scuola sia nella comunità educante e sensibilizzare l'opinione pubblica significa credere in un futuro migliore e volerlo attuare. Per ulteriori informazioni si può consultare www:savethechildren.it e su FB Gruppo Save the Children Marche.