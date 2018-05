Amandola, la generosità continua: donati strumenti musicali alla Scuola Primaria della città

La generosità verso i cittadini del Comune di Amandola non si ferma. Questa volta ad usufruirne sono stati i ragazzi della scuola primaria di primo grado che, grazie al comune di Amandola e alla donazione dell’Associazione Solbiatese “Solarte”, potranno avere nuovi strumenti musicali per le loro attività didattiche.

Il Comune di Solbiate Arno, in provincia di Varese, ha infatti accolto la richiesta del comune di Amandola, coordinata dal Consigliere Roberto De Santis, di devolvere l’importante donazione raccolta alla Scuola primaria della città, che necessitava di materiale e strumenti musicali.

Le varie associazioni, mettendo insieme varie iniziative, sono riuscite in diversi mesi di attività a raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto dell’attrezzatura musicale.

Ha partecipato alla raccolta anche il gruppo Alpini di Solbiate Arno, sempre impegnato nelle attività di volontariato .

Con tali donazioni è stato acquistato il seguente materiale: un pianoforte elettrico e tastiere elettroniche, chitarre classiche ed acustiche, un amplificatore, un clarinetto ed un radiomicrofono.



L’Associazione “Solarte” non è nuova a questo tipo di iniziative, avendo da oltre 15 anni messo in campo iniziative di solidarietà e raccolte fondi per realtà locali, nazionali ed anche per Stati esteri.

Nella giornata di sabato 5 Maggio i vari rappresentati dell'Associazione di Solbiate Arno, guidata dal Sindaco Oreste Battiston, sono giunti ad Amandola, accolti dai locali rappresentati istituzionali che li hanno condotti in visita al centro storico ed al Museo del Paesaggio.

Domenica 6 maggio, invece, presso la Sala Consiliare del Comune di Amandola si è svolta una semplice ma toccante cerimonia di consegna degli strumenti musicali alla presenza dei ragazzi e docenti della scuola e con la gradita partecipazione anche del presidente regionale degli Alpini delle Marche Sergio Mercuri.

La delegazione del Comune di Solbiate Arno e gli Alpini, accolti dal Sindaco Adolfo Marinangeli e dall’assessore Chiara Scirè, sono stati ringraziati pubblicamente per la loro generosità e per il loro impegno a favore degli studenti amandolesi.

A seguire i bravissimi ragazzi della Scuola media di primo grado di Amandola, guidati dai docenti, si sono esibiti, sotto l'attenta direzione degli insegnanti, in un bellissimo saggio musicale.