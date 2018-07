Arrigoni e Patassini (Lega): "Ristruzione al palo. Il nuovo parco giochi di Montefortino frutto solo della solidarietà"

Arrigoni e Patassini con Matteo Salvini

“È assurdo e insieme una meravigliosa realtà che sia la presenza di tanti volontari come quelli di Telgate a curare le ferite sociali post sisma – ha commentato il senatore Arrigoni ringraziando i volontari del Parco del Ticino e del grupo Potezione Civile A2 Lombardia. La presenza e la felicità dei bambini e delle loro famiglie, che hanno potuto vivere da subito il parco con i nuovi giochi, è sicuramente il riconoscimento più alto per chi ha intrapreso questo percorso di solidarietà”.

"Un percorso virtuoso" come hanno ribadito i sindaci presenti Domenico Ciaffaroni (Montefortino), Romina Gualtieri (Monsampietro Morico) e Fabrizio Sala (Telgate), ma anche "segnale di una cattiva politica" come stigmatizza l’onorevole Patassini. “A due anni di distanza siamo costretti ancora una volta a plaudire alla solidarietà anziché verificare i progressi di una ricostruzione che invece è al palo. Per anziani e bambini un’area giochi come questa rappresenta più che un regalo: è un segnale di ritorno alla vita”.