Montappone. Il Cappello di paglia per il Grand Tour delle Marche. Originale apericena sullo sfondo dei Sibillini

Promossa dal Comune di Montappone in collaborazione con la Pro Loco, Il Cappello di Paglia è la festa che celebra le virtù di un oggetto che è tradizione, creatività e glamour. Siamo nell’alta collina del Fermano, nel distretto che sulla paglia, elemento fondamentale della civiltà contadina, ha costruito l’epopea dell’eleganza e della moda con i copricapo apprezzati da vip e influencer di tutto il mondo.

Da non perdere la visita al “Museo del Cappello” e all’inconsueta “Mostra del Cappellaio Pazzo”. Per i più curiosi ci sarà la possibilità di cimentarsi nella lavorazione della paglia con la sapiente assistenza delle pagliarole di Montappone, divenute nel tempo vere e proprie star della manualità tradizionale marchigiana.

Dress code “cappello” per l’apericena di sabato, con passeggiata verso il centro storico e degustazione dinanzi allo scenografico spettacolo offerto dai Monti Sibillini, affacciati da Palazzo Riccucci, rigorosamente con il copricapo! Ad animare le atmosfere del borgo, ci saranno sfilate, fuochi pirotecnici, musiche popolari e l’opportunità di degustare le pietanze della cucina locale.

Sulla piattaforma “tipicitaexperience.it” e sull’app di Tipicità tutte le info per costruire la propria esperienza di viaggio, percorrere itinerari di shopping aziendale nei “santuari della moda”, gustare cibi antichi direttamente nei luoghi di produzione. E… non solo cappello, ma tante altre produzioni di alta gamma, selezionate in collaborazione con Coldiretti, CNA e Confartigianato.