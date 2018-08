Il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro nuovo coordinatore della Commissione Protezione Civile di Anci Marche

“Ringrazio per la fiducia il Presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro - evidentemente il lavoro svolto in questi mesi e in questo anno sul sisma è un lavoro apprezzato per serietà e soprattutto impostazione costruttiva. Un riconoscimento importante per Fermo che cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile, accanto al Presidente”.