CNA Fermo. Irene Mancinelli è la direttrice del nuovo ufficio SRGM a Fermo

Irene Mancinelli è la direttrice del nuovo ufficio fermano della SRGM – Società Regionale di Garanzia Marche: la sede si trova all’interno della CNA Territoriale di Fermo, in via Salvo D’Acquisto.

Si tratta del primo effetto concreto della fusione dei confidi marchigiani in SRGM, come spiega il direttore generale CNA Alessandro Migliore: “Il nostro ufficio credito è oggi potenziato, con un numero maggiore di agenti e di personale dedicato al disbrigo di pratiche. Il percorso non è stato semplice, ma grazie alla disponibilità dimostrata da entrambe le parti, siamo riusciti ad avviare la nuova struttura in pochissimo tempo, oltre ad avere il rientro a Fermo di una figura importante come quella del direttore di filiale. Ringrazio Irene Mancinelli per il lavoro di questi giorni concitati, e sono certo che SRGM saprà dare da subito risposte concrete alle imprese”.

Ad anticiparlo è la stessa direttrice, che nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta ieri mattina a Fermo, ha tenuto a ringraziare il direttore Fidimpresa Marche Ascoli e Fermo Massimo Capriotti per il supporto garantito durante le fasi di passaggio: “Fare la sintesi di un processo di fusione iniziato tempo fa – ha detto Mancinelli – è stato complesso e articolato, e ha coinvolto istituzioni e associazioni. Dal 2 luglio è una reltà concreta: con il supporto necessario e imprescindibile delle associazioni dalle quali proveniamo, abbiamo l’ambizione di migliorare ancora di più”.

I soci del confidi nel Fermano sono circa 10.000, su 40.000 in tutta la regione: “I territori fermano e maceratese si confermano quelli con la maggiore vocazione al ricorso di garanzie consortili: le novità – ha aggiunto Mancinelli – saranno presentate dal direttore generale Luciano Goffi a settembre, ma possiamo anticipare che SRGM potrà mettere in campo la fidejussione diretta, utile soprattutto nelle aree del cratere”.

CNA NAZIONALE PRIMA IN ITALIA AD AVVIARE L’ADESIONE ON LINE

Dal 12 Febbraio 2018 è possibile associarsi online al sistema CNA, prima associazione di categoria in Italia a intraprendere questo percorso.

Un segnale importante da parte di CNA, per essere al passo con il cambiamento richiesto dai tempi, che consente di poter consultare le buone ragioni per associarsi (tramite la piattaforma essere.cna.it) e divenire parte di un percorso comune, una comunità di imprese e persone che con analoghe esigenze, prova a soddisfare bisogni e creare le forme migliori di rappresentanza e tutela. L’adesione on line è possibile per le imprese, i professionisti e i cittadini.

Nella conferenza stampa di ieri CNA Fermo ha presentato Alberto Calzolari, imprenditore che commercia all’ingrosso e al dettaglio prodotti per capelli, di Porto Sant’Elpidio, che ha usufruito per primo della nuova opportunità di adesione: “Ero alla ricerca di servizi e opportunità per la mia attività, on line ho trovato quanto offre la CNA e mi sono associato, tramite il portale: è stato il modo più veloce per accedere subito a quanto mi serviva”.

INNOVAZIONE: CNA PRESENTA LA SUA APP E IL PROGETTO CNA KIT 4.0

E’ disponibile su Play Store la APP CNA Fermo per android: realizzata da Syncode Scarl, permette l’accesso al mondo CNA in maniera semplice e veloce, e sarà sempre più uno strumento attraverso il quale l’associazione di categoria dialogherà con le imprese sia riguardo l’assistenza che i servizi.

Per agevolare le imprese nel processo di innovazione tecnologica, la CNA Territoriale di Fermo ha attivato il progetto chiamato CNA KIT 4.0: si tratta di una squadra di professionisti, associati CNA, che offrono una serie di servizi e competenze in precisi ambiti, al fine di condurre le aziende verso il necessario adeguamento tecnologico:

CENTRO UFFICIO GROUP (Montegranaro): supporto tecnico e informatico; sistemi di protezione antivirus e malware; servizi di telecomunicazioni

WIB Web is Business (Porto San Giorgio): sviluppo software e-commerce

NEO HUB STUDIO (Fermo): progettazione grafica (online e offline); sviluppo siti web; video mapping; motion graphics; social media

SYNCODE SCARL (spin off UNIVPM): consulenza in materia di Industria 4.0; certificazione Industria 4.0; infrastruttura cloud per monitoraggio impianti e analisi dati; sviluppo software custom; sviluppo APP mobile