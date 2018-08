Progetto "Sipario Bis Bis", cinque corsi gratuiti per diventare professionisti dello spettacolo dal vivo: iscrizioni aperte fino al 24 agosto

Cinque corsi gratuiti con i maestri del settore per diventare professionisti dello spettacolo dal vivo, in acrobata aereo, attore di circo contemporaneo, regista teatrale, operatore di teatro sociale e formatore del pubblico.

Aperti a disoccupati, inoccupati e occupati residenti o domiciliati nella Regione Marche, diplomati di scuola secondaria di secondo grado, sono sostenuti dalla Regione Marche con fondi europei nell'ambito del "Progetto Sipario Bis Bis", dedicato alla formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo, e sono finanziati con D.D.P.F. n. 391 del 20 aprile 2018.



Li organizza l'Atgtp (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata), capofila di un partenariato di cui fanno parte anche Amat, Compagnia dei Folli, Associazione Arena Sferisterio, Accademia delle Belle Arti di Macerata, Rossini Opera Festival, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Associazione Musicultura, Scolastica Srl e Minerva Srl.



I tempi per inviare le domande di iscrizione sono stati prorogati al 24 agosto, info sul sito www.professionespettacolo.com



Due i corsi che si terranno a Serra San Quirico, a cura dell'Atgtp: quello in "Regista Teatrale", della durata di 300 ore, e quello in "Operatore di Teatro Sociale", della durata di 400 ore.

Con sede ad Ascoli Piceno, invece, altri due corsi, entrambi curati dalla Compagnia dei Folli: quello in "Acrobata Aereo", della durata di 400 ore, e quello in "Attore di Circo contemporaneo", della durata di 500 ore.

Il corso in "Formatore del pubblico", infine, avrà luogo ad Ancona, per una durata di 400 ore, e sarà curato dall'AMAT.