Situazione su A14 e SS16, il comunicato di Viabilità Italia: "In corso i lavori di messi in sicurezza, tempi di ripristino non brevi". LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E I CONSIGLI PER IL WEEKEND

"In merito al grave incendio di un mezzo pesante che si è verificato nella tarda serata di ieri in A14 nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, sono in corso i lavori di messa in sicurezza della struttura, fortemente danneggiata - si legge nel comunicato -. I tempi di ripristino non appaiono brevi e i volumi di traffico registrati in direzione nord nell’intero pomeriggio e quelli attesi per il fine settimana da bollino rosso hanno imposto misure drastiche nell’area, con la chiusura in carreggiata sud del tratto tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare al fine di concedere due corsie al traffico diretto da Bari verso Bologna quale flusso prevalente per il controesodo in corso".



Condizioni del traffico

Si registrano code a tratti per traffico intenso tra Grottammare e Porto Sant’Elpidio per i veicoli che da Bari stanno andando in direzione Bologna, per i quali sono disponibili tutte le corsie; 6 km di coda al casello di Fermo-Porto San Giorgio per i veicoli in movimento verso Pescara a causa dell’uscita obbligatoria e delle difficoltà della viabilità esterna – la SS 16 - ad assorbire il traffico autostradale in aggiunta a quello locale; 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Porto Sant’Elpidio, sempre per i veicoli in direzione sud.



Itinerari consigliati per le prossime ore e per il fine settimana

• Chi percorre la A14 da Bologna verso l’Abruzzo e la Puglia può uscire a Cesena per utilizzare l’E45 Orte- Ravenna, entrare in A1 ad Orte, percorrerla fino all’interconnessione con l’A24 ed utilizzare l’A24 verso Teramo per le destinazioni abruzzesi e del sud marchigiano, oppure l’A25 verso Pescara per proseguire verso la Puglia.

• Chi percorre la A1 diretto verso l’Abruzzo e la Puglia, può proseguire oltre Bologna fino a raggiungere a Roma l’interconnessione con la A24 e proseguire sulla stessa fino a Teramo ovvero utilizzare la A25 verso la Puglia.

• Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto in Emilia Romagna o verso destinazioni più a nord può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all’interconnessione con la A1 a Roma e proseguire verso nord.

• Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto nelle Marche – a nord del tratto chiuso - può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all’interconnessione con la A1 a Roma, uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Cesena.



INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.