Porto Sant'Elpidio. Tra polemiche e accuse, Di Ruscio si schiera a difesa della Fim: "Non è un mostro, tutt'altro: riabilitarla è custodire la memoria storica di una città"

"Alcuni anni fa affrontai il problema dell’Ex Fim, in particolare quando l’allora Presidente della Provincia di Fermo, in fretta e furia, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato elettorale, portò all’attenzione dell’ultimo Consiglio provinciale nel mese di giugno 2014 l’accordo di programma per la riconversione dell’immobile. In quell’occasione, andando a studiare tutti i documenti, scoprii un mondo a me sconosciuto. Dall’attività di bonifica ambientale mai completata, all’affidamento degli incarichi per la redazione del progetto di bonifica, alle gare per l’acquisto delle quote della soc. FIM spa, quindi dell’area, all’accordo tombale del 23 febbraio 2008, all’ approvazione della deliberazione di avvio dell’accordo di programma per concedere ulteriori 13 mila metri quadri di superficie edificabile ai proprietari della Fim nonostante fosse scaduta la polizza fidejussoria, la bonifica appena iniziata e fossero morosi per il pagamento dell’IMU ed altro, ecc.

Il protagonismo del Presidente Cesetti sulla vicenda fu poi chiaro l’anno successivo, nel 2015, in occasione delle elezioni regionali. Rilevai, inoltre, con dati oggettivi i legami tra PD ed una società che deteneva il 20% delle quote ex Fim. Sembrava quasi che chi avesse voluto fare carriera nel PD dovesse fare i conti con quella società! O il contrario? Comunque figli, padri, zii, nipoti s’incrociano tra partito, istituzioni pubbliche, società ,ecc. Ma la famiglia in Italia, da qualsiasi punto di vista, è sacra.

Alcune settimane fa in relazione all’ex Fim si ipotizzava la possibilità di eliminare l’ ”odioso” vincolo sulla Cattedrale e sulla palazzina, ma non volevo intervenire. Sono anni che, per dirla alla Bob Dylan con la bellissima “Blowing in the wind”, le mie parole soffiano nel vento! Quest'estate, bloccato da un intervento alla spalla, mi sono goduto non il sole e il mare, ma sono stato letteralmente “sommerso” di documenti molto interessanti sul tema della legalità, mafia, criminalità e corruzione donati da una cara amica. Ho capito così perché in Italia la corruzione è in continua crescita e perché il vento soffia ancora inutilmente. Mi è piaciuta l’analisi del magistrato Nino Di Matteo nel libro “Collusi”. “ …tra gli oltre sessantamila detenuti che affollano le nostre strutture carcerarie, solo poche decine stanno espiando una pena per corruzione o per altri reati contro la pubblica amministrazione…..Il fenomeno della corruzione resta, in Italia, sostanzialmente impunito….E’ inconcepibile, e contrasta con il comune e naturale senso di giustizia, che un furto o rapina di pochi spiccioli vengano sistematicamente puniti con più severità rispetto a condotte di funzionari pubblici che risultano decisive per dirottare dalle casse dello Stato a quelle della mafia ingenti risorse finanziarie…. Le pene risultano del tutto inadeguate a fare da concreto deterrente preventivo…..” , ecc. Come diceva un grande predicatore è più facile per un corrotto colletto bianco passare nella cruna di un ago che per un onesto uomo entrare nel regno di Dio. Se anche di fronte a tante evidenze non accade nulla, neanche una sana sculacciata, a che serve organizzare decine di iniziative sulla legalità, spiegare ai giovani l’importanza della Costituzione, del rispetto delle regole, accompagnare nelle scuole Dario Vassallo a testimoniare la vita del fratello, il “Sindaco Pescatore” se poi la realtà è completamente diversa da come la raccontiamo? Se si va avanti solo con la raccomandazione o se si è più furbo ma non più bravo, se si hanno le giuste amicizie? Se un assessore regionale PD per aiutare un suo grande sostenitore ricoverato in ospedale telefona al primario per accelerare la risposta delle analisi. I poveri cristiani magari ci schiantano in ospedale, al pronto soccorso, aspettando che qualcuno si occupi di loro (naturalmente non per negligenza ma per carenze di personale). Ma è successo l’imprevedibile; lunedì mattina squilla il cellulare e una voce di signora non tanto giovane ma molto educata e gentile mi dice:” sono la figlia dell’ex direttore della FIM, lei si è interessato alla ex FIM qualche anno fa per difendere quella memoria storica, ha fatto un grande piacere a me e mia sorella! Sappiamo come vanno le cose e che ci sarà poco da fare per bloccare l’eliminazione del vincolo, lei ci può comunque aiutare a svegliare qualche coscienza?”



Di fronte a tale richiesta sono scattato agli attenti e il giorno successivo sono andato ad incontrarle a Porto Sant’Elpidio, presso la loro abitazione, costruita dal papà Antonio Guizzi, e messa a disposizione gratuitamente agli operai più poveri perché loro abitavano nella fabbrica. L’ingresso è delimitato nelle pareti destra e sinistra da due grandi gigantografie della FIM quando era ancora attiva: bellissima.

Mi hanno fatto notare nelle foto le due grandi torri costruite nel dopo guerra che rappresentavano quanto di più moderno ci fosse per la produzione di concimi sia tecnologicamente che architettonicamente. Torri distrutte una notte senza un minimo di attenzione per l’inquinamento.

Volevo capire perché due anziane signore si opponevano da anni alla distruzione di questo complesso industriale che nell’immaginario collettivo rappresenta invece un mostro da cancellare.

Solo un fatto sentimentale? No. Quella fabbrica ha rappresentato per Porto Sant’Elpidio, le Marche e l’Italia qualcosa di più di una semplice fabbrica di concimi. Durante il secondo conflitto mondiale, il papà di Angela Maria e Elena, ha lottato per evitare che le varie forze di occupazione e/o alleate facessero razzia degli impianti e attrezzature della FIM. Solo gli operai più poveri potevano “prendere” le “cinghie” per realizzare qualche scarpa . Alla fine della guerra la fabbrica doveva ripartire e dare lavoro e sviluppo a tutta la comunità e così fu; ho potuto leggere una sentita lettera di encomio al papà Antonio da parte di un impiegato delle forze alleate che prese come esempio la FIM per tutti gli italiani, la voglia, la determinazione e la forza di ripartire dopo il disastro della guerra. Purtroppo nel 1983, con la sua chiusura, dove non era arrivata la guerra arrivò l’uomo saccheggiando tutto il possibile; il primo colpo mortale!

La fabbrica non doveva chiudere mai e il papà fece costruire una moderna officina che poteva così dare altro lavoro e in tempi reali poteva riparare i pezzi che si rompevano.

L’abbandono della fabbrica, l’incuria di tutti, il mancato controllo provocarono l’inquinamento del sito. La loro famiglia andava al mare lì di fronte (ho visto le foto) e non c’erano problemi di sorta. Con l’abbandono nessuno ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti accumulati.

Le sorelle non ci stanno a far passare la FIM come il mostro di Porto Sant’Elpidio. La FIM è stato un esempio/modello di moderna fabbrica del dopo guerra. La FIM è stato un esempio di positiva collaborazione tra forza lavoro e impresa. La FIM è stato un esempio di rinascita di una fabbrica nel dopo guerra e di rinascita del Paese. La FIM è stata motore di sviluppo e crescita del nuovo Comune di Porto Sant’Elpidio quando era ancora una semplice frazione, così titolava il Messaggero all’epoca. La FIM è coscienza civica, è rispetto del lavoro, dei giusti riconoscimenti economici dovuti agli operai. La FIM è architettura industriale, è tecnologia industriale, è la storia di Porto Sant’Elpidio e dell’Italia, è questo e tanto altro.



Allora cosa chiedono le due sorelle? Chiedono solo che tutti questi valori non vengano cancellati da un colpo di ruspa. A Cerea c’era l’impianto gemello che è stato ripristinato ed è diventato un grande contenitore per la cultura. Le sorelle chiedono che qualcosa resti di quella memoria storica, non era un mostro, lo è diventato per gli interessi finanziari, speculativi e immobiliari. Le sorelle chiedono che la Cattedrale possa diventare un contenitore culturale; vista l’immane mole di documenti che le sorelle custodiscono gelosamente si potrebbe ipotizzare un museo in memoria della FIM, dei collaboratori ecc. Questa è una mia ipotesi. Perché come dice il poeta, se c’è un surrogato dell’amore questo è la memoria. Il Comune deve essere sensibile alle loro richieste.

Ho letto la documentazione a supporto dalla eliminazione del vincolo e delle considerazioni della Soprintendenza. Evito ogni considerazione perché potrei rischiare qualche querela (ne ho abbastanza). Nella sostanza siccome il bene si è deteriorato ha perso il suo valore storico, si può demolire e ricostruire. Ma chi non ha fatto la bonifica e lo ha lasciato in uno stato di totale abbandono riceve come sanzione un premio? Mah, ognuno tragga le sue conclusioni.

Chiudo con alcune domande: perché ci sono persone che sono più uguali degli altri? Perché c’è chi trova sempre porte aperte e chi no? Chi può fare accordi di programma anche se non ha rispettato gli impegni (bonifica e fidejussione) e non solo non viene sanzionato ma come premio riceve altri 13 mila metri cubi di volumi? Perché a qualcuno si può togliere il vincolo ad altri no? Perché se si toglie il vincolo e il privato risparmia tanti soldini, non si rivede l’accordo di programma per far si che di quei soldini risparmiati dal privato qualcuno vada anche alla comunità? Perché nonostante l’art. 3 della Costituzione dice che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione…” nella realtà così non è? A chi spetta far rispettare la Costituzione? Perché nonostante la legge dica che “chi inquina paga”, c’è chi inquina e non paga e fa pagare alla collettività con cambi di destinazione, volumetrie, vincoli che saltano, ecc? Cosa vuol dire l’articolo 54 Costituzione “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge” ? Che differenza c’è tra una organizzazione criminale e lo Stato se lo Stato invece di occuparsi del bene comune o interesse pubblico generale come dice la Costituzione si occupa degli interessi di qualche amico? Se a scuola ci spiegassero bene questi principi può darsi che……".