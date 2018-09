Bando periferie, nelle Marche stop a 60 milioni di finanziamenti. La Cna: "Danni all'economia e alle imprese locali, la Camera ci ripensi!"

Macerata, Ancona, Pesaro. Fermo, Urbino: sono i Comuni marchigiani che si sono visti rinviare al 2020 i finanziamenti per la riqualificazione delle periferie. Salva solo Ascoli Piceno, che è rientrato tra i primi ventiquattro Comuni che hanno ottenuto i contributi e non hanno subito il provvedimento di sospensione previsto dal decreto Milleproroghe del Governo. Potrà così partire la rigenerazione urbana del quartiere Monticelli,per un progetto che prevede 28 interventi in periferia per 85,8 milioni di euro, con un finanziamento di 18 milioni.

Al palo i progetti degli altri capoluoghi di provincia, che prevedevano investimenti per 70 milioni di euro, con un finanziamento pubblico di circa 60 milioni di euro. Complessivamente, su 120 progetti presentati dai Comuni italiani, quelli bloccati sono 96 per 1,6 miliardi di euro complessivi. Via libera ai primi ventiquattro della graduatoria per 500 milioni di euro. Tra questi, per l'appunto, quello di Ascoli Piceno, al diciottesimo posto della graduatoria.

"La Cna Marche - affermano il presidente Gino Sabatini e il segretario Otello Gregorini - è solidale con i Sindaci delle città marchigiane che si sono viste bloccare i fondi e i relativi progetti per due anni. Una decisione che impedisce di riqualificare aree periferiche disagiate che necessitano di interventi urgenti per affrontare gravi situazioni di degrado urbano. Inoltre, la realizzazione dei progetti di riqualificazione consentirebbe di avviare cantieri con benefici per il settore edile locale. Ci auguriamo che, con la votazione prevista alla Camera per l'11 settembre, ci sia un ripensamento e che i fondi per le periferie possano essere sbloccati, guardando alle necessità dei territori".

Se non si sbloccheranno i fondi, Macerata dovrà rinunciare al progetto ORTI (Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione) al centro fiere di Villa Potenza, che prevede, tra l'altro, un polo per l'innovazione sociale e l'agrifood al Foro Boario, per un importo di 16,7 milioni di euro, di cui 12,5 finanziati.

Pesanti ripercussioni anche ad Ancona, che si vedrebbe bloccare nove interventi di riqualificazione a Palombella, stazione, Archi, ingresso Nord della città, per complessivi 16,1 milioni di euro, di cui 12,1 finanziati dal Fondo periferie. A Pesaro a fermarsi è il progetto SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati Nuovi Traguardi), che prevede quindici interventi tra via dell'Acquedotto, stazione e cavalcaferrovia per 16,2 milioni di euro, di cui 11,2 finanziati dal bando periferie.

A Fermo, lo stop alle risorse coinvolge il progetto di sviluppo per l'area a rischio degrado di Lido Tre Archi per 8,6 milioni di euro. Infine Urbino: il progetto di riqualificazione urbana prevedeva interventi per 12,4 milioni di euro, di cui 6,2 dal bando per ristrutturare le palazzine centrali a Urbino Due e creare infrastrutture per collegare l'area al vicino comune di Gallo di Petriano, oltre che per acquisire e ristrutturare due edifici della prima periferia di Canavaccio. Tutto fermo, sperando in un ripensamento della Camera dei Deputati il prossimo 11 settembre.