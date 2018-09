Legge Basaglia, 40 anni dopo: successo per la mostra con manifesti e documenti dell'archivio di Giorgio Ripani

“Visitata da residenti e turisti, i commenti registrati sono unanimi – rilevano gli organizzatori - nel segnalare la grande importanza e l’insostituibile necessità di mantenere viva la memoria sul percorso che ha portato all’emanazione della legge 180, perché raccontare la storia è uno strumento indispensabile per contenere i tentativi di ritorno indietro, non solo sul piano di proposte di riforma ma soprattutto sul piano culturale".



All’interno della mostra, lunedì 27 agosto si è tenuto l’incontro pubblico al quale oltre 60 persone hanno partecipato con emozione e consapevolezza che il lavoro quotidiano è l’unico vero strumento per applicare la legge 180 nel suo spirito profondo e condiviso.

Psichiatria Democratica è stata così protagonista per un'intera settimana a Porto San Giorgio, città che sin dagli anni ‘70 è stata al centro del dibattito nazionale sull’agire psichiatrico democratico capace di combattere lo stigma e di curare la persona malata e non segregare la malattia mentale. Questo è stato il modo migliore per celebrare i 40 anni della legge 180 nelle Marche e per riconoscere il lavoro dello psichiatra Giorgio Ripani e di tutti i suoi collaboratori di allora e dell’equipe che ne ha raccolto l’eredità”.