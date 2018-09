Carlotta Maggiorana da Montegiorgio a Miss Italia per spiccare il volo ed ottenere la consacrazione del mondo del cinema e dello spettacolo

Carlotta Maggiorana in un fotogramma dal film "Un fantastico via vai"

Tra le quattro ragazze che compongono la delegazione marchigiana spicca anche il nome di una rappresentante del Fermano: si tratta di Carlotta Maggiorana, classe 1992, nativa di Montegiorgio.

Attrice e modella, 1,75 m di altezza, vive a Roma da moltissimi anni. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Psicopedagogico, ha frequentato i corsi di danza classica presso l’Accademia Nazionale di Danza. Nel 2009 vinse il titolo di Miss Grand Prix.

Diverse le esperienze in televisione come valletta in “Avanti un altro“, “Paperissima” e nel Mondiale Superbike 2016, ma Carlotta ha anche partecipato a diversi film e fiction di successo: ha infatti recitato una piccolissima parte nel film “Tree of Life”, diretto da Terrence Malick con Brad Pitt e Sean Penn, ha fatto parte del cast della commedia “Un fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e interpretato il ruolo di Sofia nella fiction “L’Onore e Rispetto“.

Ora per lei si spalancano le porte della finalissima del più famoso concorso di bellezza nazionale, cui parteciperà indossando la fascia di Miss Marche. Come si diceva, la nostra regione verrà comunque rappresentata anche da altre tre ragazze: Veronica Nucci, 18enne di Loreto (Miss Cinema Marche), Laura Schiavoni, 26enne di Osimo, (Miss Rocchetta Bellezza Marche), ed Erika Franceschini, 25enne di Ascoli Piceno (Miss Equilibra Marche).