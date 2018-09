Fermo, il Pronto soccorso più lento? Domani a Radio Fermo Uno i dati reali forniti dal direttore, dott. Fabrizio Giostra

“Il dato fornito da AGENAS, per il 2016, è di 28.419 accessi (con età compresa tra 18 e 100 anni), dei quali il 7.5% avrebbe sostato in Pronto Soccorso più di 24 ore – commenta Giostra -. Innanzitutto gli accessi di Pronto Soccorso nel 2016 sono stati di 37.187 (a questi, per ottenere il numero fornito da AGENAS, vanno sottratti i pazienti con meno di 18 anni, quelli che hanno lasciato la struttura prima della visita medica e quelli che si sono allontanati dopo alcuni accertamenti, ad esempio non rientrando in Pronto Soccorso dopo una visita specialistica).

Ma il punto cruciale è quel famoso 7.5%“. Un dato che non trova assolutamente d'accordo il dott. Giostra, secondo cui, invece, meno dell'1% degli utenti afferiti al Pronto Soccorso di Fermo è stato in realtà costretto a restarvi per più di 24 ore.



Una discrepanza che Giostra spiegherà e motiverà più a fondo nell'intervista di domani, con l'obiettivo primario, sottolinea il dottore, di difendere il lavoro di un personale “che continua a svolgere con passione e professionalità un'attività al di sopra delle proprie forze ed è spesso più vittima che carnefice del sovraffollamento”.

