Il Bando per le periferie approda alla Conferenza delle Regioni. Ceriscioli: "Aspettiamo il secondo dietrofront del Governo"

Il Governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli è intervenuto a margine della Conferenza delle Regioni, riunitasi per discutere del ripristino dei finanziamenti alle periferie, congelati con l’emendamento Milleproroghe, approvato in prima lettura al Senato.

“Come per i vaccini, con il dietrofront del Governo che ha di fatto confermato la lungimiranza e il senso di responsabilità della nostra Regione con l’approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge sull’obbligo delle vaccinazioni nei servizi per l’infanzia, ora aspettiamo che la ragione illumini di nuovo l’esecutivo nazionale, annullando la sospensione delle convenzioni per la riqualificazione delle periferie”.

“Nell’ultima seduta del Consiglio regionale – aggiunge il numero uno di Palazzo Raffaello – subito dopo la proposta di legge sui vaccini, abbiamo approvato a maggioranza una risoluzione per il mantenimento delle previsioni di spesa e di erogazione dei fondi per la riqualificazione delle periferie. Nelle Marche la sospensione del Bando rinvia incomprensibilmente investimenti per 50 milioni di euro, a beneficio in particolare dei comuni di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Il sollecito che abbiamo inviato alla Conferenza delle Regioni ha già dato dunque i primi segnali. Ora aspettiamo che il Governo, visto che in questi giorni è in vena di sensati ripensamenti, riveda la propria posizione e ripristini immediatamente le convenzioni firmate”.