Superenalotto. Jackpot solo sfiorato a Porto Sant'Elpidio, centrato un 5 da 20 mila euro

Jackpot solo sfiorato al SuperEnalotto per un giocatore di Porto Sant’Elpidio, che però centra un 5 da oltre 20mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Tabacchi in via Trieste 143.