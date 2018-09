Amandola. Presentato l'emozionante docufilm sul progetto "Passo Uno". Laboratori e cinema d'animazione per aiutare i bambini a superare il sisma

Molto più di un semplice documentario: non è solo un docufilm, è la storia di sette Comuni dell’entroterra marchigiano. È la tragica storia di ciò che ognuno di questi territori ha vissuto a causa del terremoto del 2016 e di come oggi sta cercando di ripartire. Le testimonianze toccanti ed emozionanti dei sindaci e il futuro negli occhi dei bambini.

È tutto questo il docufilm creato e girato dalla regista PJ Gambioli, intitolato “Passo Uno: La carovana del Cinema d’animazione”, presentato il 12 settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Amandola.

Il docufilm è il frutto del più ampio ed omonimo progetto (Passo Uno: la carovana del cinema d’animazione), realizzato grazie al bando “Sillumina – Copia privata per giovani, per la cultura”, promosso da SIAE e Mibact, ed è stato portato avanti grazie ad Acli Arte e Spettacolo e alla collaborazione di ASIFA Italia, l’associazione che riunisce autori e professionisti del cinema d’animazione italiano.

Il progetto, sviluppatosi nel mese di agosto, prevedeva, in ognuno dei 7 comuni ospitanti, l’arrivo della “Carovana del cinema d’animazione”. Era composta da macchinisti, collaboratori ed appunto registi italiani Under 35, i quali, oltre a proiettare le loro opere e le loro creazioni durante la serata, coinvolgevano anche bambini e ragazzi in appassionanti laboratori sul cinema d’animazione per tutto l’arco della giornata.



I sette Comuni dell’entroterra marchigiano coinvolti nel progetto sono Monsampietro Morico, Caldarola, Amandola, San Severino Marche, Arquata del Tronto, Montegallo e Montefortino. Ogni tragitto, ogni esperienza e ogni emozione vissute dalla carovana nei sette comuni che ha visitato sono diventate un affascinante docufilm, che racconta, appunto, gli incontri tra i giovani registi, le comunità ed i bambini coinvolti, oltre a fotografare anche lo stato attuale di ogni territorio e, attraverso le testimonianze dei Sindaci, descrive i terribili momenti durante le scosse di terremoto del 2016.



Il docufilm è ora a disposizione gratuitamente su molte piattaforme on-line. Oltre alla regista PJ Gambioli, alla presentazione hanno partecipato anche Sabrina Zanetti, Presidente di Acli Arte e Spettacolo sede di Rimini, nonché direttore del Festival Cartoon Club, e i Sindaci dei Comuni di Monsampietro Morico, Romina Gualtieri, e di Amandola, Adolfo Marinangeli, che si sono detti emozionati e felici per il profondo messaggio che il docufilm trasmette ed hanno sottolineato quanto un’importante iniziativa di questo genere possa aiutare ogni bambino a superare il dramma del terremoto.