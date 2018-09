MISS ITALIA. Stasera la finale in onda su La7. In corsa una montegiorgese. Il sindaco Ortenzi: "Felicissimo se Carlotta centrasse l'obiettivo"

A contendersi il titolo di più bella d'Italia saranno 33 ragazze provenienti da tutta Italia.

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche le regioni più rappresentate con 4 concorrenti ciascuna. A seguire il Lazio con 3 miss, la Lombardia, la Toscana, la Puglia e la Calabria con due. Tutte le altre regioni, eccetto il Molise che non ha nessuna rappresentante, hanno una sola concorrente in gara.

Le quattro aspiranti Miss Italia marchigiane sono: Veronica Nucci, 18enne di Loreto (Miss Cinema Marche), Laura Schiavoni, 26enne di Osimo (Miss Rocchetta Bellezza Marche), Erika Franceschini, 25enne di Ascoli Piceno (Miss Equilibra Marche) e la montegioregese Carlotta Maggiorana. Per Carlotta fa ovviamente il tifo Montegiorgio dove il sindaco, Michele Ortenzi, già giorni fa, dopo la notizia dell'approdo della Maggiorana in finale, aveva avuto modo di inviarle un in bocca al lupo. "Spero possa ottenere un risultato sorprendente e quindi vincere, la conosco sin da piccola per cui sarei felicissimo riuscisse a realizzare questo suo sogno e centrare un obiettivo così importante. Sono orgoglioso che una Montegiorgese sia riuscita ad essere tra le 33 ragazze più belle d’Italia, aspettiamo fiduciosi la serata finale", aveva dichiarato Ortenzi. Carlotta al suo attivo ha una carriera in ascesa nel mondo del cinema, ma anche le carte in regola per aggiudicarsi la corona. Dalla sua parte dovrà comunque schierarsi anche il pubblico. Saranno infatti i telespettatori da casa, insieme alla giuria artistica in trasmissione, a votare, step dopo step, per le 33 ragazze. Votare Carlotta è semplicissimo, il suo numero è il 12! In bocca al lupo!