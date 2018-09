Porto San Giorgio. Parte l'attività di ricerca per il nuovo Piano regolatore del porto: sopralluogo del professor Mondaini, via ai colloqui con gli operatori

L’accordo tra il Comune di Porto San Giorgio e l’Università Politecnica delle Marche per il futuro del Porto entra nella fase operativa. Dopo la presentazione dello scorso 8 settembre in sala consiliare alla presenza del rettore Sauro Longhi, questa mattina è avvenuto un sopralluogo da parte del professore ordinario di Architettura, Costruzioni e Strutture Gianluigi Mondaini. Accompagnato dal sindaco Nicola Loira, dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Silvestrini e da una ricercatrice, il docente si è recato negli spazi dell’area in concessione e per la pesca.