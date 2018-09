Riqualificazione del centro di Montepacini, approvato il progetto per il completamento del piano terra. E Naturalverde dona delle piantine per l'orto della fattoria

Avanti tutta sulla ex casa colonica della fattoria sociale per ragazzi e ragazze di Montepacini. La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo del secondo stralcio di interventi per il completamento del piano terra della struttura, che ospiterà le attività del Centro, un punto vendita diretta dei prodotti coltivati e di somministrazione degli stessi con un ristorante, dove i giovani ospiti avranno un ruolo attivo nella gestione dei servizi.

La riqualificazione intende rendere il piano terra dell’edifico, ad eccezione dei locali oggetto di recente ampliamento, funzionale all’accoglienza di disabili fisici e mentali impegnati in varie attività, tra cui quelle didattiche e ricreative che sono oggetto di progetti educativi, oltre che in quelle di ristorazione alimentare, funzionale all’azienda agricola e alle sue produttività. Con questo progetto si vogliono creare zone all’interno della Casa adatte ad ospitare una vera e propria “fattoria didattica” con spazi di accoglienza per le diverse attività, rivolte all’agricoltura, all’allevamento di animali domestici, ad attività di ristorazione con prodotti coltivati o di produzione locale. Gli spazi ricavati potranno anche accogliere un turismo sociale, rivolto alle famiglie degli ospiti e al volontariato che partecipa alle attività previste.



Dopo il primo stralcio che aveva riguardato il consolidamento dell’edificio e la realizzazione del vano ascensore, questo secondo lotto di lavori concerne, invece, la realizzazione di opere edili e di impianti (idrici, termici, elettrici e fognari) finalizzati al riutilizzo dei locali ristrutturati, creando così degli ambienti consoni alla progettualità di fattoria e ristorante.



“Ecco che ora con Montepacini arriverà l’idea forte di dare la possibilità ai nostri ragazzi di esprimersi in attività di ristorazione con un’innovazione importante che riguarda la città – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro -. Un ringraziamento per il supporto a Marco Marchetti, alla cooperativa Talea e all’associazione Fattoria Sociale dei genitori dei ragazzi di Montepacini. In questi tre anni sono stati stanziati finanziamenti per strutture e servizi come la Bottega delle Idee, Montepacini e il Servizio Sollievo per complessivi 650 mila euro, un dato rilevantissimo in un settore che è fra gli obiettivi di questa Amministrazione, che ha anche seguito lavori già finanziati del nuovo centro Montessori”.



“Dopo i lavori di consolidamento ora arriva questo intervento su impianti, finiture e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per rendere la massima fruibilità della struttura agli ospiti, nell’ottica delle opere a sostegno alle attività sociali, come abbiamo sempre fatto dal nostro insediamento” – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani.



“Con questi lavori andiamo a intervenire sul piano terra per dare spazio ai ragazzi di Montepacini e attivare così nuove iniziative, impegno che l’Amministrazione rivolge ad una realtà unica nel settore che si occupa di fragilità con risultati” – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri.





Montepacini, come noto, è una bellissima realtà di agricoltura sociale, di accoglienza e di inclusione che vede nella collaborazione tra diversi soggetti il proprio punto di forza: il Comune di Fermo, proprietario delle ex case coloniche e di 13 ettari di terreno, la cooperativa sociale Cooss Marche, che gestisce il Centro Socio Educativo Riabilitativo, la cooperativa sociale La Talea, che conduce in affitto le attività agricole e assicura l'inserimento lavorativo di persone disabili e di soggetti svantaggiati, l'associazione culturale Fattoria Sociale Montepacini, costituita da genitori di persone disabili e volontari. Montepacini è anche sede ogni anno di Centri Estivi in campagna per bambini e ha ospitato feste e momenti di riflessione sulla biodiversità e sull’agricoltura sociale a livello nazionale.

Nel frattempo la Fattoria Sociale Montepacini, nelle sue diverse componenti, prosegue nei lavori di preparazione dell'orto invernale. Questa mattina "i lavoratori" di Montepacini sono stati ospiti di Francesco Tofoni di Naturalverde a Campiglione/Monte Urano il quale, oltre ad aver predisposto un piccolo rinfresco, ha voluto donare piantine per l'orto invernale. Ancora una volta la comunità del territorio, attraverso questo bel gesto di Francesco Tofoni, dimostra quindi di essere viva e attenta ai progetti di accoglienza ed inclusione di Montepacini.