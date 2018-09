Oltre 14 milioni di euro per investimenti nelle aziende agricole e nell'agricoltura sociale, la Regione Marche proroga la scadenza di quattro bandi del Psr

Gli interventi finanziati superano complessivamente i 14 milioni di euro.

Il provvedimento è stato adottato con un decreto dal dirigente delle Politiche agroalimentari. "La decisione si è resa necessaria per agevolare gli agricoltori che vogliono cogliere le opportunità offerta dal Psr - spiega la vicepresidente Anna Casini, assessore all'Agricoltura –. Numerose richieste in questo senso sono pervenute dal mondo agricolo. A seguito del sisma che ha colpito la nostra regione, molti professionisti sono impegnati nella ricostruzione e le imprese non riescono a produrre la documentazione nei tempi precedentemente stabiliti, che erano indicati, a seconda dei bandi, entro il 2 o il 30 ottobre. In questo modo garantiamo a tutti gli interessati un tempo congruo per inviare correttamente le istanze".