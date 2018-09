Rete ciclabile regionale. Subito 46,3 milioni di euro per collegare, con la mobilità dolce, entroterra e costa

Uno sviluppo "a pettine" che collega le aree interne con la fascia costiera. È lo schema della Rete ciclabile regionale per lo sviluppo della mobilità ciclistica marchigiana. È stato illustrato, oggi, in conferenza stampa, dal presidente Luca Ceriscioli e dalla vicepresidente Anna Casini, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile.