Regione Marche. Variazione di bilancio: via libera in prima commissione

La manovra proposta dalla Giunta regionale, di cui sono relatori il presidente Giacinti e Marcozzi, prevede variazioni per circa 16 milioni di euro (€ 15.945.165,21). «Questa variazione – spiega Giacinti – è un atto dovuto, necessario perché si sono rese disponibili nuove risorse, in particolare sono stati recuperati circa 13milioni di euro conferiti all'Inrca. Le voci più consistenti sono destinate al trasporto pubblico locale e agli indennizzi per i soggetti danneggiati da vaccini ed emotrasfusi. Nuove allocazioni sono destinate alle aree protette, allo sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, alla protezione civile, alla cultura.

Si aggiungono poi le spese per esigenze obbligatorie, come il cofinanziamento dei fondi comunitari e le spese per il trasferimento del personale delle province». Contraria la posizione della relatrice di opposizione. «Ho votato contro – sostiene Marcozzi – perché si tratta di un insieme di variazioni senza progetto e non vanno a beneficio dell'intero territorio regionale».

La manovra proposta dalla Giunta regionale, di cui sono relatori il presidente Giacinti e Marcozzi, prevede variazioni per circa 16 milioni di euro (€ 15.945.165,21). «Questa variazione – spiega Giacinti – è un atto dovuto, necessario perché si sono rese disponibili nuove risorse, in particolare sono stati recuperati circa 13milioni di euro conferiti all'Inrca. Le voci più consistenti sono destinate al trasporto pubblico locale e agli indennizzi per i soggetti danneggiati da vaccini ed emotrasfusi. Nuove allocazioni sono destinate alle aree protette, allo sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, alla protezione civile, alla cultura. Si aggiungono poi le spese per esigenze obbligatorie, come il cofinanziamento dei fondi comunitari e le spese per il trasferimento del personale delle province». Contraria la posizione della relatrice di opposizione. «Ho votato contro – sostiene Marcozzi – perché si tratta di un insieme di variazioni senza progetto e non vanno a beneficio dell'intero territorio regionale».