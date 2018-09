Post sisma. Sicurezza degli edifici e come comportarsi in caso di emergenza: venerdì seminario regionale al Museo Miti di Fermo

La sicurezza sismica degli edifici scolastici. Un tema molto sentito a livello nazionale e in particolare nelle Marche del post terremoto, dove ancora oggi, con la ricostruzione ancora a rilento, i disagi non mancano per famiglie, docenti e personale scolastico.