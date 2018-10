La Commissione Tributaria di Ancona boccia la tassa di bonifica. La soddisfazione di Di Ruscio, prossimamente due incontri per illustrare i contenuti delle sentenze

Nel caso in questione il Giudice ha tenuto conto della perizia asseverata, nella quale si evidenziava che “il fondo non è stato interessato da opere eseguite dal Consorzio di Bonifica, né lungo il versante, né più a valle verso i colatori naturali e da notizie assunte nemmeno nella zona interessata dove insiste l’immobile […] e non è riscontrabile alcun tipo di beneficio diretto e specifico per l’immobile”.

"In altre parole - spiega Saturnino Di Ruscio - se non ci sono opere, quindi benefici diretti e specifici, la tassa non è dovuta. Pertanto invitiamo tutti i proprietari di immobili a non pagare l’illegittima tassa, verificando preventivamente l’esistenza o meno del beneficio.

A tal fine sono stati organizzati una serie di incontri, in particolare il 19 ottobre alle ore 21 presso l’ex Stazione Ferrovia a Molini Girola e il 26 ottobre sempre alle ore 21 presso il Centro Sociale Ete Caldarette.

Nel corso degli incontri saranno illustrati i contenuti delle sentenze, l’esposto che sarà inviato a tutte le Autorità e la possibilità di ricorsi collettivi".