"Ora e sempre riprendiamoci la vita". Dal Festival di Locarno a Fermo, il film di Silvano Agosti arriva al Multiplex Super 8

“Ora e sempre riprendiamoci la vita”. E' il titolo del film-documentario di Silvano Agosti presentato in prima mondiale al Festival Internazionale di Locarno e che verrà proiettato domani, giovedì 4 ottobre (giorno di uscita nella sale italiane), alle ore 8.30 al Multiplex Super 8 a Campiglione di Fermo, in un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Armonica-mente”, presieduta da Nunzia Luciani, nell’ambito della XXVI edizione di “Di Villa in Villa”, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Fermo.