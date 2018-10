Tre bandi PSR Marche per giovani agricoltori e aziende agricole del cratere, mercoledì incontro informativo ad Amandola

Aziende agricole condotte da giovani: il 2017 ha fatto registrare un aumento del 9,3% delle imprese under 40, a fronte di una crescita degli occupati in agricoltura dell'1,3% e di un incremento dell'11% degli occupati di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Sono quindi gli agricoltori under 40, gli agriturismi e le aziende agricole esistenti i destinatari di tre bandi del PSR Marche 2014/2020 che prevedono una dotazione finanziaria totale di circa 25 milioni di euro.

“Si tratta di contributi a fondo perduto fino al 60% per investimenti di tipo agricolo e riservati alle aree del cratere – spiega Paola Fava, responsabile crediti speciali di SRGM sede di Fermo - nello specifico, per le imprese esistenti si prevedono fondi per ammodernamento aziendale, per gli agriturismi (attività extra agricole) risorse per il sostegno agli investimenti e per i giovani agricoltori finanziamenti a fondo perduto ai quali si potrebbe aggiungere un premio fino a 60 mila euro”.



Per illustrare queste misure previste dal PSR Marche e altre opportunità dedicate al settore agricolo ed extra agricolo, la CNA Territoriale di Fermo, in collaborazione con SRGM e Eurotime Marche di Tolentino, organizza un incontro con gli interessati per il prossimo martedì 9 ottobre.

Il seminario informativo gratuito, patrocinato dal Comune, si terrà ad Amandola alle ore 18.30, nella sala del Consiglio Comunale, e vedrà come relatori Paola Fava (SRGM), Bruno Prugni e Mirko Vissani (ETM).