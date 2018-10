I maestri cappellai di Montappone e il distretto calzaturiero Fermano domani protagonisti alla Fiera di Rimini

In viaggio nelle Marche del saper fare. La Cna presenterà gli itinerari turistici nella terra delle eccellenze, andando di bottega in bottega, tra produzioni enogastronomiche e manufatti artigianali di qualità. L’iniziativa si terrà alla Fiera di Rimini mercoledì 10 ottobre alle ore 16, nel padiglione AS della Regione Marche – stand 027 –054.