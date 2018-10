La scuola va in campagna. A lezione con i contadini tra gli animali e le piante del Villaggio Coldiretti: presenti gli Istituti di Amandola e Montegiorgio

Il maiale allevato in maniera naturale resta oltre un mese con la mamma, mangia cereali, legumi e verdura e dopo un anno arriva a pesare 200/250 chili. Nell'allevamento industriale, invece, viene svezzato dopo una 20ina di giorni e alimentato con mangimi per la crescita rapida tanto che al sesto mese di vita è già sui 160 chili. Morale: meglio un alimento naturale per la salute e il benessere che un grande punto interrogativo dato dalle produzioni industriali.

Questa è solo una delle lezioni a cielo aperto a cui hanno potuto assistere le migliaia di studenti delle Marche ma anche dal resto d'Italia, in visita al Villaggio Coldiretti di Roma, grazie all'impegno delle aziende marchigiane che hanno lavorato nel weekend nelle aree Agriasilo e Stili di vita della manifestazione. Decine di migliaia di bambini hanno invaso il Villaggio.

Sotto l'assistenza dei tutor di Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa è stata spiegata loro l'importanza di tutelare l'ambiente, di mangiare cibi sani e di come il lavoro contadino sia un vero e proprio presidio del territorio. Bambini delle elementari ma anche studenti più maturi degli istituti superiori agrari, con i tutor a illustrare i primi passi da compiere per avviare un'impresa agricola, quali sono le difficoltà da superare e quali sono le opportunità per chi vuole trovare un futuro con un lavoro legato alla terra. Presenti anche diversi istituti alberghieri con gli studenti che hanno avuto la possibilità di vedere all'opera gli agrichef marchigiani alle prese con i Maccheroncini di Campofilone e con gli gnocchi al sugo di castrato, vere chicche nell'area ristorazione presa letteralmente d'assalto dai visitatori. E ancora: l'utilizzo di piante per ricavare colori naturali, la vita sociale delle api, un laboratorio per costruire uno spaventapasseri o giochi in legno, come si arriva dal chicco al pane. Tante attività che hanno lasciati soddisfatti genitori, insegnanti e fatto imparare, divertendosi, i giovani visitatori.

"Un grande ringraziamento – commentano da Coldiretti - va fatto a dirigenti scolastici, insegnanti e genitori che hanno accompagnato gli studenti, soprattutto i più giovani delle elementari e medie. Le presenze ai laboratori sono state infatti oltre ogni più rosea aspettativa".

Per il Fermano le scuole che hanno visitato il Villaggio Coldiretti sono state l'Itc Amandola e l'Istituto tecnico agrario Montani di Montegiorgio.