Sant'Elpidio a Mare presente a Minsk: in mostra scarpe del Museo della Calzatura e abiti della Contesa del Secchio

Ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento e l’occasione è stata preziosa per il Sindaco, Alessio Terrenzi, per comunicare che la Città di Sant’Elpidio a Mare ha messo a disposizione prestigiosi pezzi unici del Museo della Calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi” per allestire una mostra, assieme a degli abiti della Contesa del Secchio.



Presenti alla conferenza stampa, oltre al Sindaco Terrenzi, Moreno Bordoni, segretario Provinciale CNA Pesaro e Urbino, Daniele Vimini, Vicesindaco del Comune di Pesaro, Ludovico Bramanti, Direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro, l’Ambasciatore Italiano in Bielorussia S. E. Mario Baldi e il suo Vicario Paolo Tonini.





“Abbiamo accolto con piacere l’invito a mettere in mostra dei pezzi del Museo della Calzatura a Minsk – dice Terrenzi - perché per noi rappresenta un’ottima occasione di promozione del nostro patrimonio storico-culturale. Anche gli abiti della Contesa del Secchio, in mostra assieme alle scarpe, parlano di noi, della nostra città, delle nostre tradizioni. Siamo orgogliosi di essere qui non solo per l'occasione di promozione che ci viene offerta, ma anche per via dei proficui rapporti istituzionali che abbiamo potuto stringere con le istituzioni del posto, che lasciano pensare anche a positivi sviluppi futuri. Nel nostro museo sono custodite calzature storiche, che raccontano l'evoluzione del settore calzaturiero negli anni, ma anche pezzi moderni, calzati ai piedi di personaggi importanti: non abbiamo avuto la possibilità di portare tutte le calzature di cui disponiamo, ma la selezione che abbiamo offerto darà un'idea di ciò che è conservato nel nostro museo. Anche la presenza degli abiti della Contesa del Secchio è importante per qualificare ed identificare la nostra città: anche in questo caso si tratta di una piccola rappresentanza che, me lo auguro, invogli i visitatori a venire da noi per vedere il corteo storico con oltre mille figuranti e il Gioco del Pozzo che si svolgono nel mese di agosto. Stiamo anche valutando la possibilità di protrarre la presenza dei nostri pezzi in mostra”.





La presenza della Città di Sant’Elpidio a Mare a Minsk si integra in un programma che comprende anche un Concerto in onore del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, presso la casa dell’amicizia, diretto da Ludovico Bramanti, Direttore del Conservatorio. A seguire, nella stessa location, ci sarà una degustazione “Menù Rossiniano”, proposta dalla Chef Barbara Settembri del Ristorante elpidiense “La locanda dei Matteri”, che porterà a Minsk anche la tradizione culinaria delle Marche. Cultura, storia e food: un'unione vincente per promuovere il territorio oltre confine affinché i visitatori possano lasciarsi incuriosire e decidere, in futuro, di visitare Sant'Elpidio a Mare.