Porto San Giorgio protagonista al "Ttg di Rimini". Baldassarri: "Promozione e contatti con gli operatori, saremo alla Bit 2019"

Decine di migliaia di visitatori ed operatori presenti alle tre giornate della 55esima edizione Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo che si è svolta dal 10 al 12 ottobre Rimini Fiera.