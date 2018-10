Taglio del nastro per l’Antica Fonte di Molini Girola. Calcinaro: “Simbolo dell’identità del quartiere”

Un momento importante per uno dei simboli del quartiere, risalente al 1927, tornato al suo antico splendore grazie all’operazione messa in campo dall’Amministrazione comunale e dall’Ato 5 Marche Sud.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza delle autorità e di una moltitudine di abitanti del quartiere, è seguita la benedizione di Don Luciano e gli interventi del Sindaco Paolo Calcinaro, dell’Ing Colapinto e del Presidente CIIP Pino Alati.

“Sono felice di essere qui oggi e di poter vedere uno spaccato delle realtà di quartiere della nostra città – le parole del primo cittadino. Oggi inauguriamo quello che è un segno dell’identità di Molini Girola, chiesto a gran voce da molti e anche da Francesco Sollini, che intitolò il suo ristorante proprio all’Antica Fonte.”

“Grazie a un bando aperto dall’Ato 5 abbiamo potuto, in cofinanziamento, eseguire i lavori di restauro e inserire un piccolo tassello in una riqualificazione complessiva” – ha continuato Calcinaro, ricordando che proprio ieri è stata pubblicata la gara per l’aggiudicazione del plesso scolastico.

Sindaco che ha concluso ringraziando l’Ingegner Colapinto dell’Ato 5, il Presidente CIIP di Fermo Pino Alati, l’Assessore Ingrid Luciani, l’ufficio comunale e in particolare gli Ing. Giorgio Pompei ed Emanuela Giacinti, il consigliere Stefano Faggio e soprattutto tutte le Associazioni di quartiere.

L’Ingegner Colapinto si è complimentato con l’Amministrazione, la quale “ha risposto a un bando che avevamo distribuito l’anno scorso per il risanamento di questa importante fonte.”

In conclusione Alati, complimentandosi con tutti gli attori del progetto, ha sottolineato la volontà di “scrivere un libro sulle antiche fonti di Fermo, inserendo anche quella di Molini Girola, perché rappresentano l’entusiasmo di un quartiere e hanno un carattere culturale per gli abitanti.”

Intanto procede anche l’iter per l’ampliamento della scuola materna ed elementare di cui a maggio il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente la Variante al vigente Piano Regolatore Generale, necessaria alla conformità urbanistica del progetto esecutivo.