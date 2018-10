Denatalità nelle Marche, il Forum delle associazioni famigliari chiede una conferenza regionale

"E' quanto mai urgente, dal nostro punto di vista, che sia organizzata al più presto una Conferenza regionale sulla famiglia, che abbia come tema centrale la denatalità delle Marche". La richiesta è stata fatta ieri mattina da Paolo Perticaroli, presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche, nel corso della quarta Giornata regionale della famiglia, organizzata a San Severino Marche dalla Regione in collaborazione con il Comune e la partecipazione della Consulta Regionale per la Famiglia.