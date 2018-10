Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli ingegneri delle Marche scrivono al premier Conte: "Mantenere il personale già formato, il governo metta risorse per il rinnovo dei contratti in scadenza"

A seguito del sisma che dal mese di agosto 2016 ha colpito pesantemente gran parte del territorio della nostra regione, la Federazione degli Ingegneri, costituita dagli Ordini delle province marchigiane, è stata impegnata in prima linea sia nella fase emergenziale che in quella della ricostruzione.

Tra le tante difficoltà riscontrate, particolarmente complessa si è dimostrata l'applicazione delle numerose ordinanze commissariali che si sono susseguite nel tempo, tanto che sono stati avviati utili tavoli di confronto con i tecnici degli USR (Uffici Speciali per la Ricostruzione) con lo scopo di chiarire in modo univoco e uniforme le procedure tecnico-amministrative da adottare.

Secondo Massimo Conti, presidente della Federazione Ordine Ingegneri Marche, la situazione, a poco più di due anni di distanza dai drammatici eventi sismici, sembrava aver finalmente raggiunto un equilibrio e un assetto operativo efficace, grazie soprattutto all'esperienza maturata dai nuovi tecnici assunti appositamente negli USR nei Comuni e nelle Province.

Un patrimonio di esperienze e competenze faticosamente costruito in questo difficoltoso periodo d'attività che rischia di andare disperso se, come pare, molti contratti in scadenza (o già scaduti) del personale impiegato negli USR oggetto di convenzione con le società Invitalia e Fintecna non saranno rinnovati per superamento del limite massimo di anzianità di servizio a tempo determinato.

L'eventualità di perdere decine di unità di personale già formato, con tutte le difficoltà e i rallentamenti che ciò comporterebbe nel processo di ricostruzione, ha spinto Feding Marche a prendere carta e penna e a scrivere un accorato appello al Presidente del Consiglio, al nuovo Commissario del Governo e ai massimi rappresentanti delle istituzioni regionali,affinché approntino le risorse necessarie per garantire continuità nel funzionamento degli USR.

Tanto più che un'analoga situazione si sta verificando presso i Comuni e le Province del "cratere", in cui gli uffici tecnici riescono a malapena, grazie all'attività dei nuovi assunti a tempo determinato (il cui futuro è comunque incerto), a smaltire le pratiche della ricostruzione post-sisma.

È proprio per fronteggiare questa situazione di criticità incombente che Feding Marche invita il Governo, l'Amministrazione Regionale e il nuovo Commissario ad esperire ogni azione possibile al fini del rinnovo dei contratti in essere.

I presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri, riuniti in Feding Marche, ritengono che non disperdere il patrimonio di professionalità acquisito sia l'unico modo per garantire alle popolazioni duramente colpite dal sisma tempi sostenibili per un ritorno alla normalità di vita e lavoro, all'interno di edifici sicuri, ricostruiti o risanati.