Sant'Elpidio a Mare rappresenterà le Marche alla "Settimana della cucina regionale italiana": in Brasile per il terzo anno di fila va la chef Barbara Settembri

La manifestazione prevede anche quest’anno la realizzazione di una serie di iniziative a favore del comparto agroalimentare al fine di incrementare l’offerta italiana in Brasile, attraverso una presenza qualificata e diversificata legata alla cultura e al territorio italiani.



Venti chef italiani importanti e rinomati, uno per ciascuna regione, saranno da domani in Brasile e, per una settimana, prenderanno in consegna la cucina di venti ristoranti tricolori di San Paolo. In collaborazione con i cuochi dei ristoranti che li ospiteranno, prepareranno ricette tradizionali e saranno i protagonisti di questo scambio culturale e gastronomico.



“Una partnership, quella attivata grazie alla presenza della Locanda dei Matteri, che permette di promuovere la nostra tradizione culinaria all’estero – osserva in merito il sindaco, Alessio Terrenzi – e che rappresenta un ottimo veicolo promozionale non solo per le nostre bontà a tavola, ma anche per la città tutta che, in questo specifico caso, rappresenterà la nostra Regione. La Chef Settembri partecipa per il terzo anno consecutivo e, ne sono certo, anche quest’anno lascerà il segno e si farà positivamente ricordare per la sua abilità tra i fornelli così come, di riflesso, si farà ricordare Sant’Elpidio a Mare in tutti coloro che parteciperanno alla kermesse”.



Tutti i ristoranti partecipanti, il profilo di ciascuno Chef italiano e i piatti elaborati sono disponibili sul sito dell’evento: settimanacucinaitaliana.com.br.

L’evento, che mira a diffondere la cultura italiana in Brasile attraverso la gastronomia, è stato progettato dall’Accademia Italiana della Cucina e dall’Istituto Italiano di Cultura di San Paulo. È promosso dal Consolato Generale d’Italia a San Paolo, insieme a ITA – Italian Trade Agency, e ha il sostegno di diverse istituzioni e importanti aziende italiane di cibo e bevande.