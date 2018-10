Tassa di bonifica, Di Ruscio incontra gli utenti: domani sera assemblea pubblica per spiegare le ultime sentenze delle Commissioni tributarie

Un'assemblea pubblica organizzata dal responsabile dell'Associazione SOS Utenti Saturnino di Ruscio per illustrare il contenuto delle recentissime sentenze delle Commissioni Tributarie, la diffida nei confronti della Regione Marche e la possibilità di effettuare ricorsi collettivi per rendere accessibili a tutti i ricorsi.

Domani sera alle 21, presso l'ex stazione ferroviaria in zona Conceria, si terrà un incontro informativo per tutti i proprietari di immobili soggetti al pagamento della tassa di bonifica.

"In virtù delle recenti sentenze alla Regione Marche - spiega Di Ruscio -verrà chiesto ai sensi dell'art. 5 punto n.2 della legge regionale n.13/2013 di vigilare affinché:

1) venga redatto il Piano Generale di Bonifica che tenga conto solo delle opere di bonifica relative all'irrigazione visto che l'attività idraulica non è più competenza del Consorzio di Bonifica delle Marche.

2) cessino di inviare le cartelle per il pagamento della tassa in tutti quei casi ove non c'è beneficio diretto e specifico;

3) venga applicata la delibera regionale n.941/2012 concernente i minimi di contribuenza;

4) venga ripristinata la legalità attraverso regolari elezioni;

5) di valutare, viste le ripetute irregolarità riscontrate, di commissariare il Consorzio".

All'incontro di domani ne seguirà un altro, previsto per venerdì 26 ottobre sempre alle 21, presso il Centro Sociale Ete Caldarette.