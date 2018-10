Minori “rapiti” all'estero. La Malaigia chiede alla regione un formale impegno per tutelarli

Presentata ieri mattina una mozione da parte del Gruppo Lega Marche, affinché la Regione sostenga formalmente l'avvio immediato dell'iter legislativo per l'approvazione del Disegno di Legge presentato in Senato in materia di codice penale in caso di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.