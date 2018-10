Coldiretti Marche. Agli Oscar Green il punto sui giovani in agricoltura: nella nostra Regione 1400 aziende under 35

Nelle Marche ci sono quasi 1400 aziende agricole condotte da under 35. Una prospettiva nuova e di futuro in un paese dove negli altri settori, di contro, la disoccupazione giovanile cresce.

Il dato emerge da un'analisi della Coldiretti relativa al primo semestre 2018, presentata al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio dove è stato aperto il "Salone della creatività Made in Italy". Senza contare, poi, le 544 domande di primo insediamento presentate dai giovani nell'ambito del Psr.

"Le nuove generazioni consapevoli e mature hanno colto, da 10 anni a questa parte, le potenzialità e le opportunità che la campagna mette a disposizione - ha affermato Maria Letizia Gardoni, delegata nazionale dei giovani e presidente regionale di Coldiretti Marche -. Dall'essere considerato un settore marginale è arrivato oggi a esprimere la più potente forma di contemporaneità del nostro tessuto economico e sociale. Grazie all'applicazione del concetto di multifunzionalità, l'imprenditore agricolo è oggi la figura più completa e complessa in grado di generare crescita e benefici non solo per il mondo rurale ma per la cittadinanza nella sua totalità".

Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna, dove il 70% per cento delle imprese giovani opera in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, all'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, alla sistemazione di parchi, giardini, strade, all'agribenessere e alla cura del paesaggio o alla produzione di energie rinnovabili. Senza dimenticare l'impegno a difesa della biodiversità, con gli agricoltori custodi che nelle Marche stanno salvando decine di prodotti e razze animali dal rischio estinzione, aiutati anche dal lancio dei 23 Sigilli di Campagna Amica delle Marche.