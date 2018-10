Doppia anteprima nazionale per "La rampicante", il nuovo libro di Grittani ambientato nel Fermano e nel Maceratese presentato sabato a Sant'Elpidio a Mare e Civitanova

Sabato prossimo debutta in anteprima nazionale il nuovo romanzo di Davide Grittani, giornalista e scrittore pugliese candidato al Premio Strega due anni fa. Un debutto che avviene nelle terre in cui il romanzo, dal titolo La rampicante, è stato ambientato: tra Sant'Elpidio a Mare (per la maggior parte) e Civitanova Marche, tra Porto San Giorgio e in alcuni tratti Fermo, tra la campagna del Fermano e quella del Maceratese, fino all'entroterra che si spinge quasi dentro l'Umbria.

Doppio appuntamento per "La rampicante" (LiberAria Editrice, Bari 2018; Pagg. 240; Prezzo di copertina 16,50 euro), che sarà presentato sabato 27 ottobre al Pellegrini Garden di Sant'Elpidio a Mare (ore 11,00) e nel pomeriggio dello stesso giorno alla libreria Libriammare di Civitanova Marche (ore 18,00). Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione della scrittrice, giornalista e book blogger Giulia Ciarapica, che è proprio originaria dei luoghi in cui il romanzo è stato ambientato.



Ma perché desta così tanta curiosità un romanzo nel cui titolo figura una pianta? Perché sta già facendo parlare di sé diversi giorni prima dell'uscita (ufficialmente sarà disponibile in libreria e nei book store on line dall'8 novembre prossimo)? Perché La rampicante annoda la sua trama intorno a una storia di cronaca realmente accaduta agli inizi degli anni Novanta in un altro posto in Italia. Grittani ha riadattato quella storia, con tutti i connotati che si portava dietro e con tutte le aberrazioni tipiche della provincia italiana, ricollocandola nelle Marche e in un arco temporale che va dal 2000 al 2016, fino al terremoto che ha cambiato, forse per sempre, la vita di molti marchigiani

.

La trama si sviluppa intorno a un trapianto di organi, nel senso che quello è il punto in cui la storia sfocia dopo un vissuto particolarmente violento e crudo, ma anche dolcissimo e molto riflessivo. Diverse le testimonianze che Grittani ha già raccolto intorno al suo nuovo romanzo, da Dacia Maraini a Furio Colombo, da Paola Cereda a Roberto Pazzi, da Wanda Marasco a Giulia Ciarapica per l'appunto e ad Andrea Purgatori, tutte critiche molto positive che si sono soffermate soprattutto sul livello e sulla qualità della scrittura. "Scritta in una lingua delicata - ha commentato ad esempio Wanda Marasco, finalista al Premio Strega 2017 e tra le autrici di punta della narrativa italiana contemporanea - questa è la storia di come un tormento finisca per diventare una rivelazione. L'autore riporta la vita nelle terre scosse dal terremoto e lo fa con la necessaria crudeltà della letteratura. Un libro molto denso, pieno di personaggi che si mostrano e nascondono continuamente come dentro scatole cinesi. Un omaggio alla poesia delle Marche, alla forza d'animo dei marchigiani". Un omaggio alle Marche, dunque, ma non solo. Perché La rampicante è innanzi tutto un omaggio alla vita, al destino che ne è l'architetto e alla fortuna che molte volte ne è l'arbitro.



Tra i personaggi del romanzo emerge, all'interno dell'epopea di Riccardo Graziosi che ne è il protagonista durante una lunga fase che va dall'adolescenza ai trent'anni, la figura di una bambina straordinaria ma affetta da una grave malattia. Una bambina, il cui nome è quello di Edera, appunto, come fosse una rampicante, che diverrà nel corso dei capitoli e delle pagine il vero sentiero dell'anima per tutte le vite sospese di questo romanzo che, come dice Dacia Maraini, riconduce a una domanda che ormai non ci facciamo più: «La donazione degli organi resta il più misterioso e affascinante metodo per tornare a nascere. Sono davvero pochi i romanzi che se ne sono occupati senza scadere nella banalità, quello di Davide Grittani lo fa addirittura con una discreta dose di cinismo. Nelle mani del lettore, alla fine del libro, resta l'interrogativo che forse sta alla base di tutte le coscienze: ci siamo meritati tutto ciò che abbiamo avuto?".



Alle presentazioni di Sant'Elpidio a Mare e Civitanova Marche saranno presenti anche amministratori e rappresentanti degli enti pubblici locali, perché data la trama ma soprattutto l'ambientazione si starebbe pensando di farlo diventare un lungometraggio da ambientare proprio all'interno delle campagne del Fermano. Basti pensare che uno dei personaggi più controversi e discutibili del romanzo, sor Cesare Graziosi, ovvero il padre di Riccado, è un rappresentante calzaturiero. uno che ha fatto fortuna grazie alle scarpe e alla strada che sono in grado di coprire.