La luce di Amandola ha un solo nome: Gibas. La storica azienda cittadina premiata in Camera di Commercio

Organizzazione, dedizione, creatività, rinnovamento e passione per il proprio territorio. Sono questi i capisaldi della Storica Ditta “Gibas”, che da circa 60 anni dà vita ad originali lampadari esportando la propria luce in tutto il mondo.

Il 22 Ottobre, presso la Camera di Commercio di Fermo, sono state premiate proprio le aziende che, come la Gibas, rispecchiavano queste caratteristiche e che da 50 anni sono le attrici protagoniste della vita economica del Fermano.

È da ben cinque anni che la Camera di Commercio consegna questo importante riconoscimento che celebra la “fedeltà al lavoro e il progresso economico”. Graziano Di Battista, Presidente della Camera di Commercio di Fermo, ha voluto sottolineare che, grazie anche a questo tipo di aziende, viene promosso il territorio del Fermano e più in generale l’intera regione Marche.



Nata nel 1959 nel Comune di Amandola da una giovane coppia, Basilio e Giuseppina, che da piccola bottega, con il prosieguo degli anni e grazie alla crescita della sua qualità, diventò prima un negozio e successivamente decise di investire sulla illuminotecnica. Infatti pochi anni dopo costruì uno stabilimento produttivo nei pressi di Pian Di Contro. Il mercato cresceva, l’entusiasmo del personale era in continuo aumento e nel frattempo anche la comunità veniva coinvolta nell’impresa.

Intorno alla metà degli anni ’80 la passione si traferisce anche ai figli, che ne continuano l’operato. Oggi, nel 2018, alle redini dello storico marchio c’è la terza generazione, che con la stessa passione e dedizione dei fondatori porta avanti l’azienda, guardando però avanti, alla modernità ed al continuo progresso.

Infatti 2 anni fa è stato creato un nuovo brand denominato “Tooy”: inserito nel gruppo Gibas, il nuovo marchio ha lo scopo di creare prodotti versatili ed originali di maggiore prestigio, grazie ad un design ricercato, che sappiano conciliare gusto estetico e funzionalità destinati ad una fascia di mercato più esigente. Attualmente, grazie anche alla capacità di rinnovamento e all’esperienza di oltre 50 anni, l’azienda esporta i suoi prodotti dalla Città di Amandola in diversi mercati internazionali, quali l’America, la Nuova Zelanda, l’Europa, l’Australia e la Cina e attualmente anche in mostra ad Hong Kong e Seul .



La Gibas è stata la prima azienda della Città di Amandola a ricevere questo importante premio e allo stesso tempo è stata anche l’unica attività della zona montana ad avere quest'anno questo importante riconoscimento.

L’Amministrazione Comunale di Amandola si è detta molto soddisfatta e felice nel vedere una delle eccellenze del proprio territorio essere insignita dalla Camera di Commercio di Fermo; passione per il proprio lavoro ed attaccamento alla propria terra di origine, un connubio perfetto che garantisce un prodotto unico per altri 50 anni.

“Complimenti vivissimi per la vostra professionalità e per quello che siete riusciti a creare in questi anni nel mondo rimanendo sempre fedeli alla vostra Città ed al vostro Territorio” - sono state le parole di augurio del Sindaco Marinangeli ad un'azienda che ha creduto nel lavoro come elemento centrale di sviluppo .