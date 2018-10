Come organizzare una perfetta festa di Halloween! Idee e costi nel Fermano e non solo

Per organizzare una festa di Halloween che possa davvero stupire, e che soprattutto sia in linea con le nuove tendenze dell’organizzazione di eventi, avrete di certo bisogno di uno chef a domicilio… mica vorrete cucinare voi?! Questa voce è sicuramente utile se volete organizzare un banchetto, o addirittura una cena con diverse portate, per la vostra festa di Halloween. Cucinare per tante persone, si sa, diventa più un lavoro che un piacere. Questo specialmente se si passa più tempo in cucina che a tavola con i propri ospiti. Affidandosi ad un professionista, bisogna solo preoccuparsi di fargli trovare una cucina ordinata. Al resto ci pensa lui: fare la spesa, ideare i piatti e cucinarli. È possibile creare dei menù appositamente per Halloween: antipasti a forma di dita oppure occhio e risotto o torta alla zucca!

I prezzi variano tra i 50-350€, in base al numero di persone invitate alla festa e alla località in cui si vive. In Piemonte ad esempio costa nettamente di più usufruire di questo servizio, con 351€ di preventivo per una cena con 5-7 persone. Questo prezzo rispetto alla Campania, dove il prezzo medio scende notevolmente. Con 31€ si può avere uno chef a casa propria per preparare una cena di compleanno con 6-10 persone. Nel Fermano invece vogliamo essere più precisi e vi diciamo, grazie alla consulenza di Silvia Cicconi, una professionista nell'organizzazione di eventi, che uno chef a domicilio costa circa 45/55 euro a persona su una base minima di 6 persone, ovviamente il menù influisce moltissimo sul costo.

Ora passiamo ai preparativi! Per una festa di Halloween ben riuscita le decorazioni sono molto importanti, anzi sono proprio sono l’anima di una festa a tema come questa. Quindi fate una lista di tutto quello che vi potrà servire per decorare.

Ecco di seguito qualche suggerimento.

• Per decorate la tavola, prendete un pentolone nero con all’interno acqua scura, creata semplicemente con le tempere. Aggiungeteci qualche occhio finto o insetto galleggiante di gomma, zucche, piatti, bicchieri e ciotole decorati appositamente.

• Non scordate di appendere ragnatele sul soffitto, create con del semplice cotone per le medicazioni.

• Se volete, potete appendere dei vecchi lenzuoli, tagliando due buchi per gli occhi, sopra degli appendiabiti, così da creare l’illusione di avere dei fantasmi che volano per la stanza.

• Sistemate dei disegni di streghe e cappelli in giro per le stanza. Se avete tempo, creare delle lanterne intagliando delle zucche. Potete guardare diversi tutorial su Youtube, per sbizzarrirvi in diversi stili!

• Riservate una sedia ad uno scheletro, oppure lasciate un posto a tavola ad una testa di teschio.

Se volete spaventare i vostri ospiti, anche in stanze della casa dove non si aspetterebbero scherzi, aggiungetene alcuni nei posti più impensabili della casa. Ad esempio il bagno!

I prezzi variano tra i 200-460€, in base a quanti addobbi e a quanto tempo sarà impiegato dal professionista per preparare il tutto e alla località in cui si vive. Per esempio il prezzo più alto si è registrato nella regione Campania, con un preventivo di 200€ per una festa con 25-50 invitati. Nella fascia inferiore si trova la regione Lazio, con un conto di 457€ per una festa di 50-100 persone e una decorazione del locale. La nostra provincia si colloca invece nel mezzo, perché il costo medio per l’allestimento di una location che può ospitare dalle 50 alle 100 persone è di circa 300 euro.

Per una vera festa di Halloween servono necessariamente dei costumi! Scegli intanto che personaggio interpretare: fantasmi, streghe, zombie e personaggi dell’horror vari! Innanzitutto impostate una festa con il tema del travestimento, in modo da chiedete ai vostri ospiti di venire mascherati. Puoi anche ricorrere ad un tema specifico, come far travestire tutti gli invitati come i personaggi di qualche film. Lungometraggi Horror come A Nightmare on Elm Street con Freddy Krueger oppure Scream con la maschera di Ghostface.

I prezzi variano tra i 35-80€, in base al numero di costumi noleggiati. Il prezzo minore è stato registrato in Puglia, dove si sono registrati 35€ per il noleggio di due costumi per Carnevale. Mentre la fascia più alta si trova in Lombardia, con un costume noleggiato per uno spettacolo teatrale al prezzo di 79€. Sempre nella fascia intermedia c’è Fermo e provincia. Il noleggio di abiti teatrali, sempre guardando entro i confini di casa nostra, è di euro 35 per 2 giorni, abiti meno impegnativi per feste a tema o carnevale euro 25 per 2 giorni.



Se non si vuole perdere tempo alla propria festa preparando i cocktails per gli invitati, è possibile ricorrere ad un servizio barman. I professionisti verranno a casa tua e porteranno con sè tutto il necessario per creare drink da..PAURA! qui di seguito riportiamo un paio di idee per cocktails stile Halloween: Blood & Sand, Kill Devil Punch, Blood Peach Bellini e molti altri.

I prezzi variano tra i 220-360€, in base alla tipologia di cocktails desiderati, al numero di persone invitate alla festa e alla località in cui si vive. In questo caso troviamo l’Umbria come regione con il preventivo più basso, ovvero 233€ per un servizio barman presso un locale pubblico con serata elegante, per un numero indefinito di persone. Nel Lazio, invece, ci troviamo all’estremo opposto con un preventivo di 358€. Questo preventivo era stato compilato per una festa di compleanno, con invitate tra le 41 e le 70 persone.

A Fermo e dintorni un barman per una serata con festa a tema costa circa 300 euro (circa 5 ore di lavoro)



E l'animazione? Che sia un prestigiatore, un teatrino con marionette sul tema Halloween per i più piccoli, dei programmi speciali come cacce al tesoro o laboratori creativi, oppure un clown spaventoso... assumere qualcuno con esperienza per un intrattenimento a tema, come la festa di Halloween, garantirà 100% il successo della festa! Sarebbe come creare una propria escape room in casa!

I prezzi variano tra i 200-400€, in base alla tipologia di animazione desiderata, al numero di persone invitate alla festa e alla località in cui si vive. Per esempio in Sicilia, una festa di compleanno con 25-50 invitati e una specifica richiesta di animazione a base di musica, costa 220€. I costi si mostrano più ridotti rispetto che nella regione Lombardia, dove si analizza, per uno spettacolo di magia per compleanno con meno di 25 invitati, un preventivo di 393€.

Anche qui la nostra esperta in organizzazione di eventi Silvia Cicconi ci ricorda che per animazione si intende un intrattenimento dedicato sia a bambini che ad adulti con giochi e musica, e per circa 50 invitati il budget sarà di euro 250 euro, mentre uno spettacolo di magia o attività circense si aggira sulle 350 euro senza limitazione di invitati