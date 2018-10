26 poliziotti in più nel Fermano entro febbraio e 82 in cinque anni, Tulli ringrazia Salvini: "Concreta dimostrazione di vicinanza da parte del governo centrale"

E' notizia di ieri che nel Fermano entro febbraio arriveranno 26 poliziotti in più, un intervento che, secondo il segretario regionale della Lega Paolo Arrigoni , non è che l'inizio di un processo di aumento complessivo degli organici che nel prossimo quinquennio farà aumentare complessivamente di 82 unità il numero di agenti a disposizione della nostra Questura.

Un intervento di cui nella giornata di ieri il senatore Francesco Verducci ha voluto rivendicare la paternità in capo al Pd, essendo a suo dire frutto degli stanziamenti inseriti dal governo Gentiloni nella legge di bilancio 2017. Gianluca Tulli, consigliere comunale fermano da qualche mese mese passato alla Lega, non la pensa affatto allo stesso modo e oggi si è espresso così sull'argomento:

"Come coordinatore comunale della Lega di Fermo esprimo soddisfazione e ringraziamenti al ministro dell'interno Matteo Salvini per l'attenzione particolare mostrata a Fermo e al Fermano attraverso l'assegnazione di ben 26 poliziotti sui 54 totali previsti per la regione Marche entro febbraio 2019, oltre ai 46 carabinieri per il Comando Legione Marche. Integrazione che proseguirà nel quinquennio 2019-2023 e vedrà andare a Fermo 82 unità sulle 209 totali assegnate alle Marche - scrive Tulli -. Si tratta di una delle rare volte in cui Fermo, rispetto alle altre province delle Marche, ottiene di più, grazie ad una politica equilibrata e di buon senso, mai riscontrata prima dai governi di sinistra, i quali hanno sempre lasciato indietro la nostra città".

"Questo risultato è frutto di un ottimo lavoro che sta svolgendo la Lega che, attraverso i suoi quadri dirigenziali, il coordinatore regionale Paolo Arrigoni, il coordinatore provinciale Mauro Lucentini, gli onorevoli eletti nelle Marche, i consiglieri regionali e gli esponenti del partito locale (consiglieri comunali e coordinatori comunali), riesce a trasformare in azione concreta le esigenze del territorio - si legge ancora nella nota -. L'invito da noi formulato e accolto dal ministro Salvini in occasione dell'insediamento della nuova Questura, del nuovo comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza aveva l'obiettivo di avvicinare concretamente il governo centrale a Fermo, promessa fatta dallo stesso Salvini a cui a pochi mesi di distanza ha tenuto fede.

Quindi ringrazio fortemente la Lega, che ha intrapreso la giusta strada, gratificandoci e stimolandoci a proseguire l'azione politica territoriale".