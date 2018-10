Tempo in peggioramento sulle Marche, domani e dopodomani allerta meteo per vento forte e intense mareggiate

Una profonda saccatura in discesa nel Mediterraneo occidentale, infatti, convoglierà flussi umidi e instabili verso la nostra regione dando luogo a instabilità, in particolare nelle zone interne, e a forte ventilazione. Nella giornata di lunedì, inoltre, il transito della perturbazione darà luogo a rovesci e temporali anche di forte intensità.

Per questo motivo la Protezione Civile delle Marche ha diffuso un'allerta meteo, valida per tutta la giornata di domani e per quella di lunedì, per vento forte e intense mareggiate.