Eccessiva proliferazione della fauna selvatica, il 20 novembre manifestazione delle associazioni di categoria agricole ad Ancona

La CIA, Confagricoltura, Copagri, Fedagri - Confcooperative, Frima - Federazione Regionale delle Imprese di Meccanizzazione Agricola hanno indetto per martedì 20 novembre, davanti al Palazzo Leopardi della Regione Marche e in contemporanea a una seduta del Consiglio Regionale, una grande manifestazione per richiamare l’attenzione di tutta la Regione sui gravi problemi, anche economici, causati dalla fauna selvatica.

Infatti è nota a tutti la grave situazione venutasi a creare in particolare nelle aree interne per l’eccessiva proliferazione della fauna selvatica.

I danni diretti ed indiretti ammontano nella nostra Regione a diversi milioni di euro.

Questo è un fatto gravissimo, anche alla luce delle difficoltà economiche che il nostro Paese sta vivendo e in particolare per le scarse risorse economiche a disposizione degli Enti locali e del territorio più in generale.