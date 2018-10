Ottima qualità e buona quantità: primo bilancio positivo per la coltivazione dei Kiwi nelle Marche e nel Fermano

"Quest'anno la produzione sta andando bene con frutti molto belli e di buona qualità: prevediamo di proseguire nella fase della raccolta fino alla fine di novembre – afferma l'agricoltore -. Il kiwi è un prodotto tra i più sani, non ha bisogno di particolari aiuti per la crescita e grazie alle condizioni dei terreni marchigiani il prodotto è di qualità considerevolmente elevata".

Le condizioni meteo sono state infatti favorevoli grazie alla temperatura calda e all'umidità, fattori congeniali alla crescita di un frutto tipico delle aree sub tropicali. "Le Marche sono state la prima regione d'Italia dove sono stati piantati i kiwi. Bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino agli anni '70, quando un illuminato imprenditore di San Benedetto decise per la prima volta di piantare questo frutto tipico della zona sub tropicale nel territorio marchigiano - aggiunge Acciarri -. Dopo alcuni tentativi le piante iniziarono a fare i frutti. Negli anni a seguire le Marche sono state la prima realtà produttiva in Italia conquistando anche importanti posizioni sui mercati esteri".

Situazione non positiva, invece, per quanto riguarda i mercati: a riferirlo il presidente della Cia, Confederazione agricoltori di Ascoli e Fermo, Ugo Marcelli che afferma: "Sui mercati continuano ad arrivare ancora le produzioni neozelandesi. In quell'area, infatti, iniziano la raccolta prima e la dovrebbero terminare proprio quando noi la iniziamo. Quest'anno hanno avuto una produzione superiore al passato e quindi il loro prodotto sta entrando sui mercati anche di nostra competenza. Ne consegue che la maggiore offerta delle quotazioni ha subito un calo tra i venti e i trenta centesimi rispetto allo scorso anno e confidiamo di recuperare nei prossimi mesi".

Il kiwi prodotto nelle Marche è indirizzato principalmente al mercato italiano grazie ai canali della grande distribuzione organizzata, ma riesce a varcare anche i confini e viene esportato in vari Paesi europei e in particolar modo in Inghilterra e in Germania. Nelle Marche si stanno realizzando nuovi impianti per la coltivazione dei kiwi e questo porterà nei prossimi anni ad un progressivo aumento della produzione e anche delle esportazioni all'estero".